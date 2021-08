Meeting Rimini: Mitchell (Georgetown), “Usa lacerati da sensi di colpa relativi a fatti del passato come il colonialismo”

(Da Rimini) “La democrazia americana è lacerata oggi da sensi di colpa relativi a fatti del passato, come il colonialismo”: è quanto dichiarato da Joshua Mitchell, professore di Teoria della Politica alla Georgetown University, intervenuto oggi all’incontro “Stati Uniti: democrazia al bivio?”, organizzato nell’ambito del Meeting di Rimini. “Per molti – ha spiegato il professore – la soluzione è azzerare la nazione, la famiglia, la religione”. Secondo Mitchell, invece, “servirebbe una Chiesa più forte, che ricordi alla società americana come la grazia, il perdono, l’espiazione sono la sola possibilità contro questa distruzione dell’uomo e della democrazia”. All’incontro hanno partecipato in collegamento anche Paolo Carozza (Università di Notre Dame) e Maurizio Molinari (direttore La Repubblica).