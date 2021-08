Meeting Rimini: i grandi protagonisti dello sport alla kermesse. Oggi convegno con Vezzali, Pessina, Paltrinieri e Giovinazzi

Non è mai mancato lo sport al Meeting di Rimini e “il 2021 non farà certamente eccezione – si legge in una nota -. Soprattutto in un momento così esaltante e unico come quello che sta vivendo lo sport italiano. E se non sarà possibile per le note ragioni riproporre i tanti tornei e match pro e amatoriali dentro e fuori la Fiera di Rimini che hanno caratterizzato la manifestazione fino al 2019, di sport si parlerà fin dal primo giorno della kermesse, subito dopo l’incontro inaugurale”.

Venerdì 20 agosto, alle 14, in Sala Generali nel padiglione B4 della Fiera, il Meeting, in collaborazione con Star Biz, proporrà infatti il convegno “Il coraggio della sfida. Andare oltre i limiti – Incontro con grandi talenti dello sport italiano”. Parteciperà Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica, ma anche, dal 12 marzo scorso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con preciso riferimento ai temi dello sport. Una “testimonial ideale”, secondo il Meeting di Rimini, per un convegno in cui si porrà il tema del “coraggio di dire io” (il titolo dell’edizione 2021 del Meeting) in campo sportivo. “Da dove scaturisce – si legge nella sinossi del convegno – l’audacia che serve per compiere ‘l’impresa’ nella vita di giovani e talentuosi sportivi? Come si vince la sfida di competere e superare i propri avversari e, spesso, i propri limiti? Quali sono i modelli da imitare e seguire? Come rimanere lucidi e determinati, sapendo che un errore può compromettere il duro lavoro e lo sforzo di anni di allenamenti? Quali sono i valori a cui non si può rinunciare? E il rapporto con il pubblico e con il successo come cambia, se cambia, la vita di tutti i giorni? Un’intervista e un dialogo a tutto campo con i nuovi protagonisti dello sport italiano”.

Allo stesso convegno, ma in streaming, parteciperanno altri tre sportivi, reduci dalla vittoriosa nazionale che ha trionfato agli Europei di calcio, dall’Olimpiade dei record di Tokyo e dal campionato di Formula Uno: Matteo Pessina, centrocampista della nazionale e dell’Atalanta Bergamasca Calcio, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, argento e bronzo a Tokyo 2020, e Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano di Formula Uno.