Diocesi: Campobasso-Bojano, oggi e domani la due giorni di cammino lungo le propaggini dell’Alta valle del Biferno

Entrano nel vivo le iniziative dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano con il progetto “Ora viene il bello” promosso dalla Pastorale del turismo e dello sport. Dopo l’evento al Museo dei Profumi tenutosi a Sant’Elena Sannita il 17 agosto, oggi e domani è in programma la due giorni di cammino lungo le propaggini dell’Alta valle del Biferno.

“La partenza da Macchiagodena , borgo della lettura, per salire in quota costeggiando il canyon Valle Fredda. In tarda mattinata arrivo a Sant’Angelo in Grotte con la visita alla grotta di San Michele Arcangelo”, si legge in una nota.

Nel pomeriggio dopo aver attraversato Pezzo della stella si arriva a Castelpetroso con la visita al paese e la degustazione dei prodotti tipici della zona.

Domani si riparte da Castelpetroso per arrivare a Carpinone con la visita al borgo e alle cascate. Nel pomeriggio visita alla chiesa della Maddalena e poi arrivo alla Basilica minore della S.S. Addolorata di Castelpetroso.

Qui ci sarà l’accensione della fiaccola della speranza e poi il concerto di pianoforte inserito nell’ambito del programma per il cinquantesimo della istituzione del Conservatorio intitolato a Perosi.

“Ora viene il bello” è un progetto promosso dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei per risvegliare la speranza nel nostro Paese, lavorando con le esperienze dei territori capaci di far sentire ogni uomo e donna ospitati da comunità che sanno ascoltare, accompagnare e generare sogni e speranze. “Nell’area del Matese in una forma sinergica tra istituzioni civili e religiose, sollecitata e sostenuta dall’arcivescovo GianCarlo Bregantini, sogni e speranze cominciano a prendere corpo con la costituenda rete territoriale Terre di Spiritualità”, conclude la nota.