Meeting Rimini: stasera l’iniziativa di preghiera “Appello all’umano” per i cristiani perseguitati

(da Rimini) Si tiene oggi, alle 20.00, sul sagrato del Tempio Malatestiano, a Rimini, l’iniziativa di preghiera “Appello all’umano”, promosso dal Comitato Nazarat (www.nazarat.org), che intende esprimere vicinanza ai cristiani perseguitati nel mondo. Un tema questo a cuore anche al Meeting di Rimini, che a più riprese nelle sue diverse edizioni ha dato voce alle testimonianze delle comunità perseguitate. Il Meeting, infatti, fa parte del network “Stand Together” (www.allstandtogether.com), “piattaforma digitale ecumenica, creata per dare voce a tutti i cristiani che vivono in situazioni di discriminazione o persecuzione, in particolar modo in Medio Oriente, e per sottolineare il fondamentale valore della libertà religiosa”. L’iniziativa di preghiera “Appello all’umano” si tiene in molte città italiane da sette anni il 20 di ogni mese.