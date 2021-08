Meeting Rimini: ministero degli Affari esteri, un padiglione per raccontare l’”Italia che coopera”

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sarà presente al Meeting di Rimini con un padiglione (B1, area incontri) intitolato “C’è una Italia che coopera”. L’obiettivo è dare l’occasione ai visitatori di conoscere dal vivo il mondo della cooperazione. Nel padiglione sono allestite mostre ed eventi che testimoniano l’impegno dell’Italia e dei suoi partner per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 17 obiettivi da perseguire per poter godere di uno sviluppo sostenibile e condiviso. Tra le diverse attività all’interno del padiglione, si segnalano quella di un piccolo teatro dove avrà luogo un ciclo di incontri dal titolo “C’è una cooperazione che si racconta”. Durante ogni giornata del Meeting verranno raccontate le storie di volontari, della società civile, di funzionari del ministero. Nel programma degli incontri testimonianze di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, su “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”; di Samuele Rizzo dell’Avsi su “Da Milano a Kampala: un italiano ugandese con Avsi”; dell’ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore Dgcs/Maeci, su “L’ambasciatore della cooperazione racconta”; di Roula Khadra, in collaborazione con il Ciheam, su “La cooperazione tra i popoli salva le vite. Io lo testimonio”; di Silvia Stilli, in collaborazione con Asvis, su “Il ruolo delle reti della cooperazione internazionale per una ripresa sostenibile”; di Daniele Taffon della Coldiretti su “Biodiversità, un patrimonio unico da difendere e popolare”. Qui tutte le informazioni.