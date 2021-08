Economia: Coldiretti, “aumento costi noli marittimi e container, a rischio le esportazioni agroalimentari Made in Italy”

“Il forte aumento dei costi dei noli marittimi e dei container trasportati via nave mette a rischio le esportazioni agroalimentari Made in Italy proiettate verso il record storico di 50 miliardi nel 2021”. Lo quanto afferma la Coldiretti in riferimento al balzo del costo del nolo del container che per la tratta Cina-West Coast è a un passo dai 20.000 dollari secondo la società di rilevazione Freightos. “Si tratta – sottolinea la Coldiretti – della punta dell’iceberg di una situazione di tensione nei trasporti internazionali provocata dall’emergenza Covid che rischia di cambiare la mappa del commercio internazionale”. Una situazione che “aggrava il deficit di competitività dal punto di vista logistico dell’Italia che – secondo l’ultima analisi del centro studi Divulga – deve affrontate un costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante pari a 1,12 euro/chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1,08) e la Germania (1,04), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell’Europa dell’Est: in Lettonia il costo dell’autotrasporto è di 0,60 euro al chilometro e in Romania 0.64”.