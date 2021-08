Diocesi: Ferrara, preghiera per vittime terremoto ad Haiti e profughi afghani. Al via le donazioni

Domenica 22 agosto, aderendo all’invito della presidenza della Cei, in unione con il Papa, anche in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, si terrà una “preghiera particolare per non dimenticare il dramma delle persone e delle famiglie nel martoriato Afghanistan e le vittime del terremoto di Haiti”. È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana in collaborazione con Caritas diocesana di Ferrara-Comacchio con una donazione. “Ogni aiuto in favore dei profughi in fuga dal regime talebano e di tutti coloro che il sisma ha privato di casa, mezzi e beni di prima necessità, trova nella Caritas diocesana, in collaborazione con la Caritas Italiana e Internazionale, lo strumento ecclesiale di condivisione”, si legge in una nota.