Cultura: Todi, stasera a “MediCinema” anteprima nazionale di “Siate Pronti. Le chiavi di Celestino V”

Stasera, al Cortile del Palazzo vescovile di Todi, anteprima nazionale di “Siate Pronti. Le chiavi di Celestino V”, con Lino Capolicchio. Un grande interprete del cinema italiano con ruoli che sono entrati nella storia della settima arte: dal premio Oscar “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica a tanti gioielli di Pupi Avati come il cult “La casa dalle finestre che ridono”, “Una sconfinata giovinezza” e molti altri. Sarà proprio Lino Capolicchio il protagonista, presso il Cortile del Palazzo vescovile di Todi, stasera, di “MediCinema – Giornate internazionali del cinema religioso di Todi”.

L’occasione è quella della proiezione del recentissimo “Siate pronti. Le chiavi di Celestino V”, docufilm che ripropone Capolicchio nella parte del Pontefice del “gran rifiuto” che fu già sua nel 2014 in “Nolite timere. L’insegnamento di Papa Celestino V”.

Il film, dei registi Luke Anthon e Giuseppe Tandoi (presenti con Capolicchio alla rassegna tuderte), attraverso documenti storici come quelli di un abate celestiniano del 1600, offre una lettura dell’eremita “Papa per caso” Pier del Morrone come precursore di una Chiesa eminentemente spirituale che trovò in Bonifacio VIII il suo principale avversario.

Un conflitto che vide travolta e quasi distrutta la vita del più grande poeta di Todi, quello Jacopone che ai due Papi rivolse ben diverse parole tra speranza e riprovazione.

A Capolicchio verrà attribuito il riconoscimento di MediCinema quale “autore e attore di trame e interpretazioni memorabili tra modernità e Medioevo”.

“MediCinema”, “un cinema all’insegna del sacro e della spiritualità”, è iniziativa patrocinata dal comune di Todi, dalla diocesi Orvieto-Todi, da Umbria Film Commission e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.