Estate: Coldiretti, “vacanze finite per due italiani su tre”

“Con il controesodo si concludono le vacanze estive per oltre 2 italiani su tre (67%) che hanno scelto di andare in ferie nell’estate 2021 anche se non manca chi è in partenza per fine agosto e settembre”. Lo segnala Coldiretti/Ixè in occasione del primo weekend di controesodo estivo da bollino rosso. “Sono 20,8 milioni gli italiani che – sottolinea la Coldiretti – hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2021, con un calo dell’1% rispetto allo scorso anno”.

Secondo l’associazione, con l’emergenza sanitaria Covid quest’anno “si è rafforzata l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell’estate”. “Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza. L’Italia quest’anno è la destinazione preferita – continua la Coldiretti – scelta come meta dalla quasi totalità degli italiani anche se nel mese di agosto mancano all’appello circa 4 milioni di viaggiatori stranieri in Italia”, secondo proiezioni Coldiretti su dati Bankitalia. “L’assenza di stranieri in vacanza nel Belpaese – sottolinea la Coldiretti – pesa soprattutto sulle città d’arte”.