Estonia: Sassoli (Parlamento Ue) pianta un albero per celebrare il 30° dell’indipendenza del Paese

Il 20 agosto 1991, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’Estonia ritrovava la sua indipendenza. Oggi, durante il tour di tre giorni nei Paesi Baltici (nazioni nelle quali è diffusa un forte preoccupazione per i rapporti tesi con i vicini Russia e Bielorussia), il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, ha piantato un albero al Kadrioru Park di Tallin, capitale del Paese, per celebrare il 30° anniversario della dichiarazione di indipendenza estone. Dopo essere stato in Lituania e Lettonia, oggi Sassoli è a Tallin dove incontra il presidente dell’Estonia Kersti Kaljulaid, il presidente del parlamento estone (Riigikogu) Jüri Ratas e il primo ministro Kaja Kallas.