Terremoto Haiti: Unicef, “pronti a rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie”

L’Unicef sta lavorando con i partner governativi e non governativi “per fornire sostegno alle comunità colpite. Siamo solidali con le famiglie e i bambini in questo momento difficile”: lo ha detto Bruno Maes, rappresentante dell’Unicef ad Haiti, “profondamente rattristati dalle notizie di vittime e di gravi danni a seguito del terremoto ad Haiti” nei dipartimenti Grande Anse, Sud e Sud-Est. L’Unicef ha uffici nel Sud con personale già sul posto per fare valutazioni al fine di dare priorità ai bisogni urgenti e fornire assistenza alle popolazioni colpite. I bambini e le famiglie “potrebbero avere urgente bisogno di un riparo, acqua pulita, cure mediche e protezione”. Nonostante i problemi logistici e di sicurezza, l’Unicef prevede di fornire aiuti utilizzando le scorte di emergenza preposizionate nei magazzini di tutto il Paese.