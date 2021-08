Diocesi: Milano, la scomparsa di mons. Mellera, per 35 anni maestro delle cerimonie in duomo. I funerali il 17 agosto

Mons. Mellera, a destra, con il card. Tettamanzi e il vescovo ausiliare mons. De Scalzi

È mancato nel giorno dell’Assunta, all’età di 89 anni, mons. Giacomo Mellera, per oltre 35 anni maestro delle cerimonie del duomo di Milano. I funerali si terranno martedì 17 agosto alle 10 nella cattedrale celebrati dall’arcivescovo, mons. Mario Delpini. Mons. Mellera – ricorda il portale della diocesi ambrosiana – era nato a Santa Maria Rezzonico (Como) il 4 novembre 1931. Ordinato sacerdote da mons. Montini il 28 giugno 1957, oblato vicario di Sant’Ambrogio per le vicarie nello stesso anno, nel 1975 era stato nominato prefetto e maestro delle cerimonie del Capitolo minore della basilica metropolitana. Collaboratore per il cerimoniale e i testi liturgici dell’Ufficio del culto divino dal 1979 al 2007, prevosto degli Oblati dei Santi Ambrogio e Carlo dal 1987 al 1993, era stato nominato cappellano di Sua Santità nel 1988 e vice superiore di Sant’Ambrogio per le vicarie nel 2000. Dal 2007 è stato consulente del Servizio per la pastorale liturgica.