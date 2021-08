Festa dell’Assunta: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “Maria immagine di una Chiesa che si fa discepola del Signore”

“Siamo chiamati a guardare alle cose di lassù impegnandoci quaggiù, su questa terra, per renderla sempre più accogliente, generosa, aperta, fraterna”. Lo ha detto al santuario mariano di Dipodi mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, nella celebrazione dell’Assunzione di Maria. “Abbiamo visto proprio in questi giorni cosa può causare l’uomo quando non rispetta il Creato – ha detto il presule -. La terra è una realtà che dobbiamo saper custodire, curare”. Mons. Schillaci ha ricordato che “Maria è immagine di una Chiesa che si fa discepola del Signore, che ascolta la Parola e la mette in pratica”. Per questo “anche noi come Chiesa di Lamezia siamo chiamati ad essere una Chiesa che ascolta la Parola del Signore e la mette in pratica, ad essere segno di alleanza con Dio, ad essere una Chiesa capace di costruire fraternità ed essere artefice di un’umanità nuova”.