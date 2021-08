Afghanistan: eurodeputati Pd scrivono a Commissione e Consiglio europeo. “Subito vertice Ue e corridoi umanitari”

“L’Europa deve assumere un ruolo decisivo, assieme alla comunità internazionale, mettendo in atto un’iniziativa politica immediata, più ampia dell’intervento di evacuazione in atto, davanti alla riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani”. Dal Parlamento europeo cominciano a sollevarsi voci e appelli all’Ue per interventi sulla vicenda afghana. “Serve una risposta comune europea – scrivono gli eurodeputati italiani del Pd a Strasburgo – convocando immediatamente un Consiglio europeo straordinario e un Consiglio dei ministri degli esteri Ue, per creare canali di accesso e corridoi umanitari, con una particolare priorità per le donne, i minori e le famiglie’’. La lettera dei deputati è inviata oggi alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’Alto rappresentante, Josep Borrell, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiedendo “un’azione decisa e coraggiosa, forte nell’emergenza di queste ore e lungimirante per il futuro di quel Paese e di quella regione”.

“Ci aspettiamo da voi – si legge nella lettera – una reazione adeguata, sapendo che potete contare su molte disponibilità di organizzazioni, di Ong e di comunità locali in Europa pronti all’accoglienza. Da parte nostra vi assicuriamo il sostegno parlamentare più convinto, nel quadro di una indispensabile azione politica europea che guardi al futuro dell’Afghanistan”.