Terremoto Haiti: Avsi, “strutture di prima accoglienza per gli sfollati. Distribuiti cibo, acqua e kit per l’igiene”

L’ong italiana Avsi sta predisponendo ad Haiti un intervento di aiuto per garantire alle persone colpite dal terremoto del 14 agosto strutture di prima accoglienza alle famiglie che hanno perso la casa, distribuzione immediata di cibo, fornitura di acqua e distribuzione di kit, volti a preservare l’igiene e a scongiurare la diffusione di malattie. Al momento – sottolinea Avsi – si stimano 1.300 i morti e più di 5.700 feriti. Migliaia di case ed edifici sono andati distrutti, secondo i dati ufficiali trasmessi dalla protezione civile haitiana ieri sera. Avsi è presente nell’isola dal 1999 con progetti di sicurezza alimentare, sviluppo rurale, acqua, ambiente e sostegno a distanza. “L’epicentro del sisma – spiega ancora una nota – è stato a circa 130 chilometri ad ovest della capitale Port-au-Prince, nei pressi della città di Petit Trou de Nippes. In particolare sono state colpite le località di Les Cayes e Jeremie”, dove Avsi opera da anni. Dopo un sopralluogo nelle aree colpite l’ong è intervenuta “immediatamente per impostare aiuti concreti più rapidi possibile agli sfollati”.