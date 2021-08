Migranti: ResQ, “166 persone a bordo tra cui 12 minori, appello per un porto sicuro”

“Ci appelliamo con fiducia alle autorità nazionali e europee perché venga subito indicato un porto sicuro per la nostra nave”: lo chiedono Gherardo Colombo e Luciano Scalettari, rispettivamente presidente onorario e presidente di ResQ – People saving people, che hanno salvato in queste ore “166 persone tra cui 12 minori compresi bambini sotto i 5 anni e uno di 9 mesi”. “ResQ è nata per dare aiuto alle persone in difficoltà in mare. Non chiediamo e non chiederemo a nessuno da dove viene e dove vuole andare. Per noi vale la legge del mare che impone di salvare le vite umane in difficoltà – precisano -. Ci appelliamo con fiducia perché queste persone possano essere messe in sicurezza al più presto perché esse hanno bisogno di immediato conforto. Confidiamo che questo nostro appello venga accolto senza indugi e senza rimpalli. Per noi ogni vita è preziosa e insostituibile”.