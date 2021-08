“La situazione in corso in Afghanistan richiede una risposta unitaria dell’Ue”. Lo scrive in un tweet David Sassoli, presidente dell’Europarlamento. “Il Paese ha bisogno di una soluzione politica duratura e inclusiva che tuteli i diritti delle donne e permetta agli afghani di vivere in sicurezza e con dignità”. Sassoli aggiunge: “l’asilo deve essere concesso a chi è in pericolo di persecuzione”.