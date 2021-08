Terremoto Haiti: Borrell (Ue), “a fianco della popolazione, riaperte ferite della tragedia 2010”. Contatti per aiuti

Il “terribile terremoto” che ha colpito Haiti “riapre le ferite della tragedia del 2010”. “Il nostro pensiero e la nostra solidarietà sono con le vittime”, ha dichiarato Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera, chiamato a seguire la doppia emergenza umanitaria Haiti-Afghanistan. L’Unione europea, afferma, “è al fianco del popolo haitiano per affrontare questa tragedia umana, in un difficile contesto politico”. L’Ue sta approntando, in accordo con le autorità haitiane, aiuti da inviare nel Paese centro-americano sconvolto dal sisma, il cui primo bilancio parla di 1.300 morti e di un numero imprecisato di feriti.