Ambrosianeum: il 5 luglio presentazione del “Rapporto sulla città – Milano 2021”. “Ripartire: il tempo della cura”

Lunedì 5 luglio, alle 11, presso la sede in via delle Ore 3 a Milano, la Fondazione culturale Ambrosianeum presenterà il “Rapporto sulla città – Milano 2021”, intitolato “Ripartire: il tempo della cura”. Interverranno Floriana Cerniglia (professore ordinario di Economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ed Elio Franzini (rettore dell’Università degli Studi di Milano). Presenteranno Marco Garzonio (presidente Fondazione Ambrosianeum) e Rosangela Lodigiani (curatrice del Rapporto sulla città). L’evento si svolgerà in presenza, con l’applicazione di tutte le norme di sicurezza previste. Per partecipare è necessario riservare il posto in sala all’indirizzo comunicazione@ambrosianeum.org, indicando nome, numero dei partecipanti e un cellulare. La presentazione sarà comunque anche trasmessa in streaming sui social di Fondazione Ambrosianeum YouTube e Facebook.

“Segnata dai lutti e dalle sofferenze dei mesi passati, consapevole delle fatiche del presente, dei lasciti economici, sociali e sanitari della pandemia a cui è urgente dare risposta, Milano ancora una volta è pronta a ripartire: nessuna soluzione facile e immediata (e i dati sono lì a dimostrarlo) è a portata di mano, ma un cammino di cambiamento da condividere”. Di questo parla il Rapporto 2021 “raccontandoci, con la polifonia di voci e punti di vista che lo contraddistingue, le vie della resilienza e della ripresa della città”, spiegano all’Ambrosianeum. “Lo fa soffermandosi su temi tra i quali il governo della polis e del territorio, le reti della socialità e della solidarietà, il diritto all’educazione e alla salute”.