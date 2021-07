Diocesi: Teramo, tre progetti di solidarietà ed inclusione della Caritas

La Caritas diocesana di Teramo-Atri lancia 3 progetti di solidarietà ed inclusione, al servizio delle famiglie e delle persone con difficoltà. Organizzato anche per questa estate il campus estivo rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, con momenti di svago e attività ricreative, che si svolgerà dal 12 luglio all’8 agosto (lun-ven ore 9-17), a Villa Emmaus in Contrada Castagneto di Teramo (info: 0861-249017 e 331-2666791). Il secondo progetto è il taxi sociale, un servizio gratuito rivolto agli abitanti dei comuni di Civitella del Tronto, Montorio, Cortino, Crognaleto, Rocca Santa Maria e Torricella Sicura, grazie al quale gli abitanti delle località montane con difficoltà, potranno recarsi a fare visite mediche, svolgere pratiche amministrative o andare in farmacia o a fare la spesa (lun-sab ore 8-14 – info: 327-3597925 caritas@teramoatri.it). L’ultima proposta è quello dell’olio e delle bomboniere solidali che, attraverso l’acquisto di olio extra vergine di oliva prodotto dal Consorzio solidarietà aprutina e bomboniere solidali della Caritas diocesana, sarà possibile sostenere i progetti di inclusione sociale e lavorativa della Caritas di Teramo-Atri. diocesana acquistando l’olio prodotto dal Consorzio Solidarietà Aprutina coinvolgendo giovani e ospiti delle sue strutture (Info: 0861-249017 – caritas@teramoatri.it).