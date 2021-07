Papa Francesco: nomina don Carlo Villano vescovo ausiliare di Pozzuoli

Il Papa ha nominato vescovo ausiliare di Pozzuoli don Carlo Villano, del clero della diocesi di Aversa, finora parroco e direttore dell’I.S.S.R. Interdiocesano SS. Apostoli Pietro e Paolo dell’Area Casertana, assegnandogli la Sede titolare di Sorres. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Villano è nato il 25 agosto 1969, ad Aversa, diocesi omonima e Provincia di Caserta. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Ha conseguito il dottorato in Teologia morale e la laurea in Filosofia. al 1996 al 1999 è stato viceparroco di San Michele Arcangelo ad Aversa e dal 1999 al 2013 di San Luca Evangelista a Varcaturo, Giugliano. Dal 2013 è stato parroco dei Santi Filippo e Giacomo ad Aversa ed inoltre cappellano dell’Unitalsi. Finora è stato vicario episcopale per la Carità e la Società degli Uomini, direttore e docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano SS. Apostoli Pietro e Paolo dell’Area Casertana di Capua, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, assistente ecclesiastico nazionale alla Branca Rover/Scolte dell’Agesci.