Settimanali Fisc: Ales-Terralba, Stefania Pusceddu è la direttrice de “Il nuovo cammino”

Stefania Pusceddu è la nuova direttrice del settimanale della diocesi di Ales-Terralba, “Il Nuovo Cammino”. Il vescovo, padre Roberto Carboni, amministratore apostolico della diocesi di Ales-Terralba – si legge in una nota – “facendo memoria grata di don Petronio Floris, venuto a mancare recentemente, per anni direttore attento e intelligente de ‘Il Nuovo Cammino’, accogliendo il parere favorevole della Fondazione Santa Mariaquas, ha chiamato a sostituirlo in tale delicato compito la dott.ssa Stefania Pusceddu, riconoscendone l’attività già svolta come vicedirettrice del medesimo periodico e apprezzandone la competenza giornalistica”.