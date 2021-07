Arte e fede: Barcellona, la Sagrada familia apre tutti i giorni

A partire da questo mese di luglio si può accedere alla Sagrada Familia tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 15 e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 18. Si possono acquistare i biglietti per le visite sul sito web della basilica. Lo scorso 29 maggio la Sagrada Familia aveva riaperto le porte ai visitatori dopo sette mesi di chiusura. Inizialmente solo il sabato e la domenica dalle 9 alle 15. “Se le prenotazioni continueranno a dare buoni risultati, come è successo finora – informa “Catalogna religione” – nelle prossime settimane la Commissione Costruttrice proporrà il progressivo ampliamento dell’orario di visite nel pomeriggio. Come sempre, l’apertura resta soggetta a possibili restrizioni sanitarie che dovessero essere decise. Qualsiasi modifica sarà comunicata attraverso i social e il sito web.