A Sua immagine: oggi puntata di scoperta della religiosità popolare di Genova. Domani focus sui 50 anni di Caritas italiana

Leggende e religiosità popolare a Genova, ma anche e soprattutto cavalieri – Templari e Ospitalieri, in primo luogo –. Torna in onda domani, dalle 15.45, una nuova puntata di A Sua Immagine, su Rai Uno. Le telecamere della trasmissione, condotta da Lorena Bianchetti, visiteranno alcuni luoghi simbolo della città: la cattedrale di San Lorenzo e il suo museo, la Commenda degli Ospitalieri, i carruggi della città vecchia e il Porto Antico; ma ci sarà spazio anche per visitare lo storico Palazzo del Principe, testimone della storia famiglia Doria, stracolmo di capolavori e lussureggianti giardini. Due gli esperti, il professor Antonio Musarra dell’Università di Roma e la saggista Simonetta Cerrini, autrice di molti libri su questi argomenti. A completare la puntata, l’inviato Paolo Balduzzi andrà a scoprire altri aspetti della religiosità ligure: sulle alture genovesi dove si trovano la chiesa medioevale della Madonna del Monte e il prospicente “Bosco dei Frati” affacciato sul golfo ligure. La linea passa poi alle “Ragioni della Speranza” e a don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. In questa puntata, per commentare il Vangelo, è stata scelta l’Abbazia di San Galgano, a Chiusdino. In compagnia del biblista padre Giancarlo Bruni, don Verdi aiuterà a riflettere sul verbo “Stupirsi”.

La puntata della domenica, dalle 10.30, sarà dedicata ai 50 anni dalla fondazione di Caritas italiana. In studio interverranno don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana, e Laura Bianchi, responsabile del progetto “L’Ora Undecima”. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal Duomo di San Lorenzo in Scala (Sa). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.