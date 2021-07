Diocesi: Nola, dal 5 al 7 luglio aggiornamento del clero sulla famiglia

Dal 5 al 7 luglio, presso il Seminario vescovile di Nola, dalle 9.30 alle 12.30, lo psicanalista Sergio Premoli e mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sulla Famiglia e il Matrimonio, guideranno l’aggiornamento del clero sul tema “La Famiglia: tra relazione e riconciliazione”. Nella serata del 6 luglio, in cattedrale, alle ore 19.30 – informa la diocesi – i relatori incontreranno anche i religiosi, le religiose, i laici e coloro che, nelle parrocchie, nei consultori familiari diocesani, nei gruppi e nelle associazioni sono coinvolti a vario titolo nei percorsi di accompagnamento spirituale e pastorale dei fidanzati, degli sposi, delle famiglie e delle coppie in difficoltà. L’incontro è aperto anche a quanti siano interessati ad approfondire il tema proposto. “La vocazione e missione della famiglia cristiana ma anche la grazia e l’impegno dell’amore coniugale, che tanto interesse suscitano nel dibattito culturale e politico contemporaneo come nella vita nostra e dei nostri fedeli”, ha spiegato don Franco Iannone, vicario episcopale per la Formazione del clero e la Liturgia. La famiglia è stata al centro degli ultimi scritti del vescovo di Nola, Francesco Marino, che nel messaggio per la Solennità di San Paolino vescovo invita i credenti a “ricostruire la famiglia a partire dall’amore in Cristo degli sposi, , anche in un tempo che vede la crisi dei matrimoni sia nel loro nascere sacramentale che nella durata della loro continuità familiare”.