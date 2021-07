Papa Francesco: nomina mons. Roberto Carboni vescovo di Oristano e amministratore apostolico di Ales-Terralba

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Ales-Terralba mons. Roberto Carboni, arcivescovo metropolita di Oristano ed amministratore apostolico di Ales-Terralba, unendo le due Sedi “in persona Episcopi”. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Carboni è nato il 12 ottobre 1958 a Scano Montiferro, provincia di Oristano e Diocesi di Alghero-Bosa. Entrato nel Seminario Serafico dei Frati Minori Conventuali di Sassari, è passato successivamente al Collegio San Francesco di Oristano, dove ha conseguito la maturità classica. Nel 1977 ha iniziato il noviziato nel Convento della Basilica del Santo a Padova, dove ha anche studiato Filosofia presso il Seminario Sant’Antonio Dottore, mentre ha svolto gli studi di Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum a Roma. Il 27 giugno 1982 ha emesso la professione perpetua. È stato ordinato presbitero il 29 settembre 1984. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha proseguito gli studi a Roma, ottenendo nel 1986 la Licenza in Psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1989 è iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti della Sardegna. A seguito della collaborazione con la rivista Fraternità, di cui è stato Direttore, è diventato giornalista pubblicista, iscritto all’albo dei giornalisti della Sardegna dal 1997. Ha svolto i seguenti incarichi: dal 1985 al 1992 direttore spirituale presso il Centro di Pastorale giovanile e vocazionale del Sacro Convento di Assisi; dal 1991 al 1993 docente incaricato di Psicologia presso l’Istituto Teologico di Assisi; dal 1993 al 1994 viceparroco di San Francesco di Assisi a Cagliari; dal 1994 al 1999 rettore del Postulato francescano presso il Collegio San Francesco di Oristano; dal 1994 al 2001 Segretario e Vicario Provinciale. Dal 2001 al 2013 come Missionario a Cuba con i frati della provincia delle Marche, è stato direttore spirituale del Seminario interdiocesano, docente di Psicologia e rettore dei Postulanti, nonché Rettore della chiesa di San Francesco a La Habana. Rientrato in Italia, dal 2013 al 2016 è stato segretario generale per la Formazione dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Eletto Vescovo di Ales-Terralba il 10 febbraio 2016, ha ricevuto la consacrazione episcopale ed ha preso possesso della sede il 17 aprile successivo. Il 4 maggio 2019 è stato promosso alla sede arcivescovile metropolitana di Oristano, restando amministratore apostolico di Ales-Terralba. All’interno della Conferenza episcopale sarda è delegato per la Tutela dei minori e per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.