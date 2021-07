DIocesi: Lamezia Terme, al via la novena per la Madonna del Carmelo

Stasera, alle 21.30, con la recita del Rosario, nel santuario di Maria Santissima del Carmelo a San Pietro a Maida prenderà il via la preparazione per la novena della Madonna del Carmelo che quest’anno, come spiega il parroco, don Fabio Stanizzo, avrà come filo conduttore “Maria modello di fede, carità e unione con Cristo”. Domani – informa la diocesi di Lamezia Terme – alle 8 ed alle 11 sono previste due messe nella chiesa di San Nicola di Bari seguite alle 12 dalla benedizione della “posa”, mentre alle 23, dopo la recita del Rosario (ore 21) e della Santa Messa (ore 23) i fedeli accoglieranno la sacra effigie della Madonna del Carmelo nella chiesa di San Nicola di Bari. Dal 7 luglio, invece, partirà la novena che prevede ogni sera alle 18.30 la recita del Rosario ed alle 19 la Santa messa ed i Vespri. In attesa della festa del 16 luglio, ogni giornata sarà dedicata ad un tema particolare: “Maria, Madre della misericordia”, “Maria, Madre del perdono e della riconciliazione”, “Maria vicinanza di Dio per i giovani in cammino”, “Maria, protettrice delle donne”, “Maria, Madre della Carità”, “Maria, Donna del coraggio e della speranza”, “Maria, Madre della tenerezza e della bontà”, “Maria, Donna semplice e generosa”, “Maria, modello di Fede, Carità e unione con Cristo”. Il 15 luglio, alle 9, è prevista la tradizionale cerca, alle 18.45 la benedizione dei taralli ed alle 19 la Messa sarà animata dai portantini con la benedizione degli abiti votivi e degli scapolari. Il 16 luglio, il programma prevede alle ore 8 la Messa; alle 8.45 il giro della banda F. Cilea; alle ore 11 la Messa; alle 16.30 giro del paese della banda; alle 19 la Messa; alle 23 lo spettacolo pirotecnico.