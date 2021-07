Ordine francescano secolare d’Italia: Luca Piras è il nuovo presidente, eletto il Consiglio nazionale

È stato eletto oggi il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine francescano secolare d’Italia. L’assemblea capitolare, riunitasi ad Assisi, ha scelto come nuova guida della fraternità nazionale il presidente Luca Piras, il vicepresidente Donato Mastrangelo e i consiglieri Stefania Marinetti, Luigi Gravina, Sara Mentzel, Andrea Piccaluga, Cosimo Laudato e Luca Castiglioni. “Lo Spirito ci chiede di guardare lontano a partire dall’attenzione di ogni singola persona. Mi auguro di esserne capace insieme al nuovo consiglio: dove non saremo capaci noi interverrà la grazia del buon Dio” ha detto Piras che, insieme a Donato Mastrangelo e Luigi Gravina, è al secondo mandato nel Consiglio nazionale: hanno ricoperto, infatti, rispettivamente il ruolo di viceministro e consiglieri dal 2017 al 2020. Generalmente celebrato ogni tre anni, il Capitolo elettivo dell’Ofs si sarebbe dovuto tenere a maggio 2020, ma è stato rinviato al 2021, a causa delle misure di contenimento del Covid-19. La tre giorni di Assisi, quindi, ha rappresentato anche un ritorno all’incontro in presenza, dopo un anno vissuto a distanza: “Il capitolo è il momento in cui ci si ritrova, e finalmente possiamo farlo di persona, per leggere i passi fatti e scoprire insieme ciò che il Signore ha compiuto con noi o nonostante noi”, ha detto il ministro uscente, Paola Braggion, che ha poi aggiunto: “Questi quattro giorni rappresentano l’occasione per accordare gli strumenti che siamo noi per poi far suonare musica al Compositore. Dio vuole scrivere un altro capitolo nella storia dell’Ofs d’Italia, in questa piccola porzione di Chiesa. Lasciamolo lavorare e diamogli spazio”.