Vescovi Sardegna: presentazione lettera pastorale sulla famiglia a fine estate. Prosegue cammino verso Assisi

La riunione estiva della Conferenza episcopale sarda, lo scorso 22 giugno, si è aperta con la gioia e l’orgoglio, espressi dal presidente mons. Antonello Mura, per la recente elezione di mons. Giuseppe Baturi a vice presidente della Conferenza episcopale italiana. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi, aggiungendo che i vescovi hanno quindi deciso di presentare ufficialmente al termine dell’estate la lettera “Tendere la mano alla famiglia. Accompagnare, discernere, integrare fragilità e ferite”, pubblicata lo scorso 31 maggio e che riprende con alcune indicazioni pastorali l’esortazione Amoris Laetitia.

Per quanto riguarda il pellegrinaggio delle diocesi sarde ad Assisi, la Conferenza ha incoraggiato la proposta del comitato ecclesiale regionale di scegliere il 17 settembre, festa dell’impressione delle stimmate di San Francesco, come occasione per un incontro di preghiera in un luogo francescano delle singole diocesi in preparazione all’evento del dono dell’olio per la tomba del Poverello di Assisi. I presuli hanno inoltre approvato la proposta dell’Ufficio regionale delle comunicazioni sociali per un inserto regionale sui temi del francescanesimo in Sardegna, che verrà allegato al quotidiano Avvenire l’ultima domenica di settembre.

Durante l’assemblea i vescovi hanno salutato don Antonio Mura, rettore uscente del Seminario regionale, al quale hanno espresso gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi sei anni, quindi si è proceduto ad alcune nomine. Nel pomeriggio i vescovi si sono incontrati con i delegati regionali degli uffici di Pastorale. Ribadito l’impegno a proseguire insieme sulla scia del cammino della Chiesa universale e nazionale.