Spettacoli: Roma, il musical “Bernadette de Lourdes” approda in Italia. Al via il casting per gli attori

Al via la ricerca degli interpreti italiani di “Bernadette de Lourdes”, il musical che ha riscosso in Francia un grande successo di pubblico e di critica. Dalle candidature giunte entro il 25 giugno verranno selezionati i più idonei, che verranno valutati dal 5 all’8 luglio prossimi alla Sala Umberto di Roma, alla presenza del produttore Roberto Ciurleo e del regista Serge Delancourt. Lunedì 5 è dedicato alla scelta della protagonista che interpreterà Bernadette. Per questo musical sono state cercate soprattutto figure di attori con spiccate capacità canore.

Lo spettacolo verrà proposto, per la prima volta in Italia, nell’ottobre del prossimo anno (2022) al Teatro Brancaccio di Roma. “Bernadette de Lourdes” è il racconto delle apparizioni mariane alla giovane Bernadette Soubirous del 1858, in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. Attraverso i resoconti ufficiali dell’epoca i cinque protagonisti del musical fanno rivivere l’avventura della giovane contadina di 14 anni, realizzando uno spettacolo commovente e dal messaggio universale. La produzione dello spettacolo si avvale di troupe di artisti di talento francesi ed internazionali, in attesa dei nuovi protagonisti italiani. Ideatori del progetto Roberto Ciurleo e Ėléonore de Galard. La regia è di Serge Denoncourt, musiche di Grégoire, testi Lionel Florence & Patrice Guirao, versione italiana di Vincenzo Incenzo.