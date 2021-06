Diocesi: Agrigento, domani l’arcivescovo Damiano ordinerà sei sacerdoti

L’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ordinerà domani, martedì 29 giugno, sei presbiteri per la Chiesa agrigentina. Si tratta di don Ignazio Bonsignore, della comunità ecclesiale di Agrigento, don Antonio Giuseppe Gucciardo, della comunità ecclesiale di Siculiana, don Gioacchino Andrea La Rocca, della comunità ecclesiale di Campobello di Licata, don Giuseppe Licata, della comunità ecclesiale di Aragona, don Calogero Antonio Sallì, della comunità ecclesiale di Porto Empedocle, don Gioacchino Atanasio Vassallo, della comunità ecclesiale di Palma di Montechiaro.

La celebrazione eucaristica si terrà in cattedrale alle 18. In ottemperanza ai provvedimenti governativi per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’ingresso sarà consentito solo a quanti sono minuti di pass. L’ordinazione sarà trasmessa sul canale YouTube dell’arcidiocesi.