Covid-19 e minori: Save the Children, al via “Officina del benessere”, piattaforma online con consigli degli esperti per adolescenti, genitori, educatori, insegnanti

Una piattaforma online con consigli degli esperti per genitori, insegnanti, educatori alle prese con minori provati dalla pandemia. Secondo una ricerca pubblicata dall’Italian Journal of Pediatrics, il 73% dei genitori segnala figli più nervosi, preoccupati o tristi, o che si sentono soli (78%). Il 69% constata le loro difficoltà nel prender sonno, con un aumento degli incubi (19%) e per il 30% i propri figli faticano a stare svegli durante il giorno. Per questo Save the Children lancia oggi l’“Officina del benessere”, una piattaforma multimediale online disponibile per tutti e di facile consultazione, che raccoglie ricerche, analisi e approfondimenti sul fenomeno, ma anche e soprattutto consigli utili, pillole video di esperti su aspetti specifici, schede per attività educative e psicosociali, webinar, contenuti formativi e altri strumenti multi-disciplinari. L’“Officina del benessere” è uno spazio di sostegno e conoscenza condiviso e in continuo aggiornamento, rivolto a genitori, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore e adolescenti, concepito per rispondere in maniera diretta alle necessità e ai bisogni dei più giovani in questo periodo di pandemia. La piattaforma punta a sviluppare e migliorare le capacità di osservazione e ascolto da parte degli adulti, a promuovere le loro competenze sulla condivisione delle emozioni e dei vissuti dei ragazzi e a rafforzare le relazioni tra giovani coetanei. Il progetto nasce dall’esperienza sul campo dell’Organizzazione e dalla collaborazione con gli esperti e membri del Comitato scientifico che sovrintende l’iniziativa – di cui fanno parte fra gli altri Loredana Barra – Uisp Nazionale politiche educative, Roberta Bommassar – Ordine psicologi di Trento e Osservatorio nazionale per l’infanzia e adolescenza, Mariella De Santis – ministero della Salute, Angela Giusti – Istituto superiore di sanità – e con il contributo di altri professionisti che operano in quest’ambito.