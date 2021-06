Diocesi: Brescia, da oggi il vescovo Tremolada in visita ai Grest per incontrare ragazzi e animatori

Prenderà il via nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno, una serie di visite che il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, effettuerà negli oratori della diocesi che stanno organizzando i Grest per bambini e ragazzi. Sono oltre 200 gli oratori bresciani nei quali sono già attivi o stanno per partire i Grest, quest’anno coinvolti nel progetto “Hurrà”, realizzato da Odl (Oratori diocesi lombarde), che riparte dalle basi delle attività estive proponendo il tema del gioco.

Accompagnato da don Giovanni Milesi e don Claudio Laffranchini, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Ufficio diocesano per gli Oratori, i giovani e le vocazioni, oggi alle 17 incontrerà ragazzi e animatori del Grest organizzato dal parroco don Giovanni Cominardi presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Pontoglio. Il vescovo sarà poi mercoledì 30 giugno, alle 16, all’oratorio Don Bosco (Salesiani di Brescia) e alle 17.30 all’oratorio di Gambara. Venerdì 2 luglio sarà la volta dell’oratorio di Bagolino (ore 17) mentre il 19 luglio, le visite si concluderanno con quella all’oratorio di Sal (ore 17).