Asilo: Easo, domani presentazione del rapporto annuale. “Panoramica dei recenti sviluppi”, i cambiamenti in tendenze e politiche, le migliori pratiche, le sfide che persistono

Il rapporto annuale dell’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (Easo) sarà presentato domani, 29 giugno, nel corso di una conferenza on line. Il Rapporto rappresenta, spiega l’agenzia europea, “lo strumento principale dell’Ue per valutare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo”. In esso sono contenute informazioni sulla protezione internazionale in Europa; offre quindi una “panoramica completa dei recenti sviluppi chiave in materia di asilo”, i cambiamenti nelle tendenze e nelle politiche, le migliori pratiche, e definisce “le sfide che persistono”. Alla presentazione interverranno la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson, il presidente del consiglio di amministrazione dell’Easo Mikael Ribbenvik, insieme con la direttrice dell’agenzia Nina Gregori. Si potrà seguire l’evento sui canali Facebook e YouTube dell’agenzia.