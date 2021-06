Diocesi: Perugia, domani il card. Bassetti consacrerà cinque nuovi sacerdoti

Cinque nuovi sacerdoti – Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello – riceveranno domani l’ordinazione presbiterale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti. Il rito si svolgerà, martedì 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, alle 18, durante la celebrazione eucaristica in piazza IV novembre, nel capoluogo umbro.

Don Samy Cristiano Abu Eideh, classe ’87, proveniente dalla parrocchia di Santa Lucia, dottorato in Filosofia, attualmente è in servizio pastorale nelle parrocchie di Piccione, Fratticiola Selvatica, Ramazzano Le Pulci e nella Pastorale vocazionale diocesana. Don Vittorio Bigini, classe ’81, proveniente da S. Sisto, prima impiegato comunale, attualmente è in servizio pastorale con i giovani delle parrocchie di Chiugiana, Olmo, Fontana, Corciano, Magione, Antria, Castelvieto, Agello, Montecolognola, Montesperello, S. Feliciano, S. Savino e Villantria. Don Daniele Malatacca, classe ’90, di origine pugliese, infermiere, presta il suo servizio pastorale nelle parrocchie di Case Bruciate, Elce, S. Agostino e Coordinamento Oratori Perugini. Don Simone Strappaghetti, classe ’94, proveniente da S. Lucia, è entrato in Seminario dopo un anno di università, attualmente è in servizio pastorale presso la parrocchia di Santa Lucia. Infine, don Michael Tiritiello, classe ’86, proveniente da Prepo, ha lavorato come ingegnere, attualmente svolge il suo servizio pastorale nelle parrocchie di S. Sisto, Lacugnano e Sant’Andrea delle Fratte.