Estate: Croce Rossa e Legambiente, al via campagna “Cresce il caldo, cresce la prevenzione”. Numero verde 800065510 attivo h24

Passare dalle parole ai fatti nella lotta alla crisi climatica. Questo lo spirito con cui Croce Rossa italiana e Legambiente uniscono le forze per prevenire gli effetti delle ondate di calore. Si chiama infatti “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” la campagna comune che vede fianco a fianco le due associazioni con l’obiettivo di promuovere azioni che tengano insieme giustizia ambientale e sociale.

Nell’ambito della campagna, promossa ormai da anni dalla Cri è attivo da quest’anno, 24 ore su 24, il numero verde 800.065510 per ricevere informazioni, supporto e assistenza su come prevenire in qualsiasi momento gli effetti negativi di queste condizioni metereologiche estreme. Su cri.it/ondatecalore e su cittaclima.it/ondatedicalore (la pagina dedicata alla campagna sul sito dell’Osservatorio Cittaclima di Legambiente), sarà inoltre possibile conoscere più approfonditamente le conseguenze del fenomeno e consultare un vademecum con consigli utili per prevenirne gli impatti. Dalla tipologia di condizionatori preferibili da installare ai classici consigli sulla sana alimentazione e idratazione durante la stagione estiva, fino a quelli su come proteggersi durante le ore e le giornate più calde.

Uno “strumento efficace ed essenziale per divulgare a quante più persone possibili informazioni utili su comportamenti semplici, ma preziosi, che ciascuno di noi può adottare nella propria quotidianità per ridurre considerevolmente il rischio di esposizione a ondate di calore”, spiega il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. “Quando si parla di cambiamenti climatici non si parla del futuro – sottolinea Francesco Rocca, presidente Cri e Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Itrc) – ma del presente. E bisogna anche far capire che il pianeta è un tutto organico e che ciò che accade oggi sotto i nostri occhi e che crea allarme o disagio, è collegato”.