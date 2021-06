Coronavirus Covid-19: Coldiretti/Ixé, 8 italiani su 10 non abbandoneranno la mascherina

Non abbandoneranno la mascherina durante l’estate più di otto italiani su dieci (82%) che dichiarano di volerla tenere con sé spesso o sempre per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, soprattutto nelle zone affollate. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che un 15% della popolazione pensa di usarla qualche volta o raramente mentre un irriducibile 3% dice mai. La presenza di un numero elevato di persone non vaccinate e le notizie sulla contagiosità della variante Delta ma anche l’abitudine ed il senso di protezione spingono la maggioranza degli italiani – sottolinea Coldiretti – ad agire con cautela durante l’estate. “La conferma – osserva l’associazione – viene dal fatto che oltre sei italiani su dieci (63%) sono disposti a spostare le ferie pur di farsi iniettare la prima o la seconda dose di vaccino, con la paura per il Covid che è più forte della voglia di relax. La tutela della salute resta la priorità degli italiani con solo il 23% di italiani che preferisce rimandare il vaccino pur di godersi le ferie, mentre il restante 8% è indeciso”. L’emergenza Covid ha condizionato anche quest’anno la scelta del luogo di quasi un italiano su due (49%) che va in vacanza secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. Non a caso ben il 33% dei vacanzieri resterà all’interno della propria Regione, e solo il 6% prevede di andare all’estero. Il resto si recherà in una Regione diversa da quella di residenza.