Diocesi: Urbino, al via domani il Sinodo “Insieme… al soffio dello spirito”. Il 2 luglio riunione plenaria con ospite mons. Castellucci

Con la celebrazione eucaristica che mons. Giovanni Tani presiederà la sera di domani, martedì 29 giugno, verrà ufficialmente aperto il Sinodo diocesano “Insieme… al soffio dello spirito” della Chiesa di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Il rito, con inizio alle 20.30, sarà celebrato nella basilica-cattedrale di Urbino e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina diocesana Pillole di spiritualità.

“Per ottemperare ai protocolli Covid potranno partecipare solo i delegati del Sinodo”, si legge in una nota.

Venerdì 2 luglio, poi, si terrà la riunione plenaria dei delegati al Sinodo diocesano. Alla sessione, con inizio alle 18.30, sarà ospite mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi oltreché vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, che proporrà una relazione sul tema “Sinodalità e Unità pastorali”. Anche in questo caso è prevista la diretta Facebook sulla pagina diocesana Pillole di spiritualità.