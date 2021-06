Banca europea per ricostruzione e sviluppo: l’italiano Quattrociocche termina il servizio. Il nuovo segretario generale è il giapponese Koguchi

È arrivato alla fine del proprio incarico di segretario generale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd) Enzo Quattrociocche. Va in pensione dopo 12 anni svolti in questa posizione e, come riferisce una nota della banca da Londra, sarà sostituito dal giapponese Kazuhiko Koguchi, a partire dal 1° agosto. La presidente della Banca, Odile Renaud-Basso, ha ringraziato Enzo Quattrociocche, per il supporto e consiglio “indispensabili da quando ho assunto la guida della Banca durante il lockdown”. Koguchi lavora già nella banca, come direttore (per le relazioni con gli azionisti). La sua carriera lavorativa è iniziata presso il Ministero delle finanze del Giappone, dove è diventato presidente del National Tax College all’interno dell’Agenzia nazionale delle imposte. Ha quindi rappresentato il Giappone come direttore esecutivo presso la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo.