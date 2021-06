Salute: Sip, giovedì la conferenza stampa on line “Diseguaglianze in Pediatria e migrazione sanitaria”

“La migrazione sanitaria di bambini e adolescenti dalle regioni del Mezzogiorno a quelle del centro-nord è purtroppo ancora una triste realtà del nostro Paese che determina sofferenze per il distacco dal luogo di origine, problemi economici per le famiglie, difficoltà di lavoro dei genitori, alti costi per le regioni meridionali costrette a rimborsare, attraverso il meccanismo della compensazione, le prestazioni mediche a cui si sottopongono i propri abitanti altrove. Ma la migrazione sanitaria non certo è l’unica disparità territoriale che interessa i bambini del Mezzogiorno rispetto ai loro coetanei del centro-nord”. Questi temi saranno approfonditi nella conferenza stampa on line “Diseguaglianze in Pediatria e migrazione sanitaria” promossa, giovedì 1° luglio, dalla Società italiana di pediatria durante la quale verranno presentati due lavori di prossima pubblicazione.

Interverranno Mario De Curtis, presidente del Comitato per la Bioetica della Sip e professore di Pediatria all’Università “Sapienza”, su “Questione meridionale, mortalità neonatale e infantile, migrazione sanitaria, e povertà”; Giovanni Corsello, Editor in Chief di Italian Journal of Pediatrics e professore ordinario di Pediatria all’Università di Palermo, su “Bambini con patologie croniche e rare e disparità territoriali”; Annamaria Staiano, presidente della Sip e professoressa ordinaria di Pediatria all’Università Federico II di Napoli, su “Proposte per ridurre le diseguaglianze in Pediatria”. Modera Rino Agostiniani, vice presidente della Sip e direttore di Pediatria e Neonatologia all’Asl Toscana Centro. Qui il link per seguire la conferenza stampa: https://youtu.be/sivi0zvXdh0.