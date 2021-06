Diocesi: Bolzano, morto don Johann Gruber, parroco di Terento

Si è spento ieri all’ospedale di Brunico il parroco di Terento Johann Gruber, malato da tempo. Nato il 25 agosto 1946 a Tures, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1971 a Bressanone. Tra il 1971 e il 1990 don Gruber è stato cooperatore a Montagna, Funes, Malles, San Candido e San Lorenzo. Nel 1990 è diventato parroco a San Lorenzo, incarico svolto fino al 1998.

In seguito, è stato parroco a Lagundo fino al 2010. Dal 2010 don Johann Gruber era parroco a Terento, in val Pusteria. Tra il 2013 e il 2018 era stato in aggiunta parroco a Vandoies di Sotto e Vandoies di Sopra. I funerali di don Gruber sono in programma giovedì 1° luglio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Campo Tures.