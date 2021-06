G20: Matera accoglie i ministri degli Esteri e dello Sviluppo, da domani insieme discuteranno di sicurezza alimentare e nutrizione

Stanno convergendo su Bari gli oltre 500 delegati che domani si sposteranno a Matera, per la riunione dei ministri degli Esteri e la riunione dei ministri dello Sviluppo, sotto l’egida del G20. È la prima volta in cui si riuniscono congiuntamente ministri degli Esteri e dello Sviluppo e anche la prima volta di una riunione dei ministri dello Sviluppo nel contesto del G20. Di governance globale e multilateralismo parleranno i ministri degli Esteri nella loro prima sessione, per definire come rafforzare la collaborazione internazionale in settori chiave quali la salute globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici e il commercio internazionale. Un secondo momento sarà dedicato alle relazioni con il Continente africano, in riferimento a sviluppo sostenibile, inclusione di giovani e donne, scambi commerciali, lotta ai cambiamenti climatici e transizione energetica. Nella sessione congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo, sul tavolo il tema della sicurezza alimentare e nutrizione. Quando invece i ministri dello Sviluppo si riuniranno tra loro, parleranno di finanziamento dello sviluppo sostenibile, sviluppo territoriale e localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’Unione europea sarà rappresentata dall’alto rappresentante per la sicurezza e la politica estera Josep Borrell per quel che riguarda gli Esteri, mentre sarà la commissaria per le partnership internazionali Jutta Urpilainen a sedersi al tavolo dei ministri dello Sviluppo. Il giorno successivo, 30 giugno, presso la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni unite di Brindisi, i ministri dello Sviluppo si confronteranno sul ruolo della logistica nella risposta globale alle crisi umanitarie e sanitarie future. Per l’Ue ci sarà Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione delle crisi.