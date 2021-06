Papa Francesco: in inedito “La fraternità possibile”, “la pace è spesso calpestata o disattesa”

“Pace in terra. La fraternità è possibile” è un nuovo volume pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana–Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, la cui prefazione è di Tawadros II, Papa di Alessandria e patriarca della Chiesa copta ortodossa di Alessandria d’Egitto. Il libro raccoglie gli interventi più significativi di Papa Francesco a favore della pace e della fraternità globale e presenta un suo contributo mai pubblicato prima.

I testi selezionati sono un “itinerario di meditazioni sul bisogno di essere in fraterna unità e hanno come cuore pulsante i discorsi del Pontefice durante i suoi recenti viaggi apostolici in Giappone (novembre 2019) e in Iraq (marzo 2021)”, spiega una nota.

Nel testo inedito “La fraternità è possibile” Papa Francesco mostra tutta la sua preoccupazione sulla guerra e sulle guerre nel mondo. Attraverso una serie di interrogativi si rivolge ai cuori e alle coscienze dei politici e di tutto il popolo di Dio: “Sia­mo consapevoli della sofferenza di tanti per la guerra? Siamo coscienti dei rischi per l’umanità? Cerchiamo in qualche modo di spegnere il fuoco delle guerre e di prevenirle? O siamo distratti e ripiegati sui nostri interessi? O appagati dal fatto che la guerra non ci tocchi da vicino?”. “La pace – scrive Papa Francesco – è la più grande aspirazione di milio­ni di esseri umani: troppi sono minacciati dal­la guerra, costretti a lasciare le loro case, colpiti dalla violenza […] quest’aspirazione, così legittima, è spesso calpestata o disattesa. […] La pace comincia non odiando, non escludendo, non discriminando, non lasciando soli”. La pace è l’unica strada maestra verso la fraternità e Papa Tawardros II nel suo contributo di apertura richiama all’amore come unica arma di riconciliazione: “Fratelli e sorelle, non ci sarà pace senza amo­re. Solo attraverso l’amore noi possiamo acco­gliere l’altro e assicurare giustizia e uguaglianza. Se cercate la pace dovete cominciare con l’amo­re; attraverso l’amore l’odio diminuirà. La pace è frutto dell’amore, del dialogo e del perdono”.

“Pace in terra” fa parte di “Scambio dei doni”, la collana dell’editrice caratterizzata dalla sua vocazione ecumenica che, oltre ai testi e i discorsi del Santo Padre accompagnati da un suo scritto inedito, propone sempre un’introduzione a firma di un rappresentante dei fratelli e delle sorelle delle Chiese e comunità ecclesiali separate, con cui si è in cammino verso il ristabilimento della piena comunione. I volumi precedenti della collana sono stati tradotti in numerose lingue tra cui il turco e il cinese.