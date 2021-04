Terzo settore: Manfredonia (Acli), “servono misure urgenti oppure molti circoli non riapriranno più”

“I circoli delle Acli sono chiusi ormai da ottobre, alcuni riapriranno fortunatamente lunedì 26 aprile, nelle regioni gialle, ma tanti rischiano di non farcela e potrebbero non riaprire più, perché in questi 6 mesi le spese sono andati avanti”. Così il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, durante un’intervista in onda all’interno del programma Piazza Grande di Radio Immagina. “In molte periferie delle grandi città, in tantissimi centri urbani minori, i circoli rappresentano l’unico luogo dove vivere la ferialità, per questo sarebbe una ferita grandissima non solo per quei territori ma per tutta la comunità – spiega Manfredonia -. Abbiamo incontrato la scorsa settimana i ministri Orlando e Speranza e abbiamo concordato un percorso per riaprire alcuni spazi soprattutto per gli anziani che in questo momento sono i più fragili sia dal punto di vista sanitario che della socialità e speriamo che questo sia solo un primo passo per arrivare alla riapertura di tutti i nostri circoli”.