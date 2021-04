A Sua Immagine: oggi focus sulla conversione ecologica. Domani, testimonianze di vocazione

Comincerà dall’impegno di Papa Francesco per la conversione ecologica del mondo la puntata di “A sua immagine”, in onda oggi pomeriggio dalle 15 su Rai Uno. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con fra’ Giuseppe Buffon e, in collegamento, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e autore di Terrafutura, dialoghi con Papa Francesco sull’Ecologia integrale. In collegamento anche Marzia Caccioppoli, mamma della “terra dei fuochi” in Campania, che ha perso il suo bambino, Antonio.

A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. Nel sesto appuntamento il cammino sulla “Via di Francesco”, dalla chiesa della Vittorina di Gubbio all’Eremo di San Pietro in Vigneto.

La puntata di domani, dalle 11.15, Giornata preghiera per le vocazioni, permetterà di approfondirne i vari aspetti con don Davide Banzato, sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti, che ha recentemente messo a nudo il suo percorso di fede ed ha raccontato la storia della sua vocazione in un libro dal titolo “Tutto, ma prete mai”. Saranno raccontate anche altre tre storie di vocazione: quella di suor Paola, un architetto che ha scelto di entrare in clausura, quella di suor Maria Chiara, suora ma anche medico di prima linea in un pronto soccorso anticovid, e quella di Marcello, per il quale l’incontro con la donna della sua vita ha significato non solo la chiamata ad una vocazione familiare, ma anche l’occasione di convertirsi al cristianesimo. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.