Diocesi: Aosta, il 30 aprile messa per il mondo del lavoro presieduta dal vescovo Lovignana

È in programma per venerdì 30 aprile, alle 18 nella cattedrale di Aosta, la messa con e per il mondo del lavoro presieduta dal vescovo Francesco Lovignana.

“Attraverso questa celebrazione, nella vigilia della festa di San Giuseppe lavoratore, la diocesi di Aosta – si legge in una nota – vuole esprimere la vicinanza della Chiesa a tutti i lavoratori, a quanti hanno perso l’occupazione a seguito della pandemia, a quanti vedono a rischio il proprio posto o vivono comunque una situazione di incertezza e preoccupazione, e allo stesso tempo affidare al Signore le fatiche e le speranze di ognuno”.

La celebrazione è promossa e organizzata da diversi Uffici diocesani: Pastorale sociale e del lavoro, Caritas, Catechesi, Pastorale giovanile e vocazionale, Famiglia e terza età. Congiuntamente “hanno voluto invitare i rappresentanti delle diverse realtà del mondo del lavoro per rilanciare insieme l’impegno per il bene comune, per rinforzare la rete di legami di solidarietà e per promuovere le iniziative della società civile e degli enti intermedi, che realizzano nel concreto il principio di sussidiarietà anche in momenti così difficili”. “Sarà un’occasione – conclude la nota – per condividere le fatiche e le preoccupazioni di questo tempo, ma anche e soprattutto per affidare tutto nelle mani di Dio, disponibili a costruire insieme, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, percorsi nuovi di ripartenza e di rilancio per la nostra Regione”.

La messa sarà trasmessa attraverso i canali di Radio Proposta…in Blu a partire dalle 17.30.