Nuovo Direttorio per la catechesi: salesiani, il 29 aprile un webinar a Messina

Il Nuovo Direttorio per la catechesi e la nuova evangelizzazione sarà al centro di un Seminario di studi catechetici in forma di webinar, promosso il 29 aprile a Messina (ore 15-18:15). A promuoverlo il Centro di pedagogia religiosa (Cpr) “G. Cravotta” di Messina e l’Istituto teologico “San Tommaso” (Itst) aggregato alla Facoltà di teologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Dopo i saluti di don Giovanni Russo sdb, direttore Itst e ordinario di bioetica, e di don Antonino Romano sdb, direttore Cpr e ordinario di catechetica, interverranno fra gli altri don Miguel Ángel García Morcuende, consigliere generale per la Pastorale giovanile, Roma; Giuseppe Di Bernardo, docente invitato di catechetica e pastoral counseling, Itst; Domenico Interdonato, giornalista e presidente regionale Ucsi Sicilia. A tracciare le conclusioni don Romano. Tra i temi trattati l’’evangelizzazione dei giovani nel Nuovo Direttorio per la catechesi e la pastorale giovanile salesiana, identità e formazione del catechista; ruolo del giornalista e comunicatore cattolico nella nuova evangelizzazione. Partecipazione libera e gratuita. Per info: itst@itst.it