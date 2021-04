Diocesi: Milano, domani l’arcivescovo Delpini visita 4 monasteri di clausura e incontra i maturandi

In occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di domani, 25 aprile, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, visiterà quattro monasteri femminili di clausura, mentre alla sera incontrerà una rappresentanza di giovani maturandi della città di Milano. Al mattino e nel primo pomeriggio di domenica mons. Delpini visiterà i quattro monasteri femminili di clausura presenti a Milano, sostando in ciascuno di essi per brevi momenti di preghiera. Alle religiose l’arcivescovo consegnerà una lampada rossa, la stessa che viene donata all’inizio delle visite pastorali nelle parrocchie. “La lampada – spiega mons. Delpini – rappresenta l’invito a pregare per le vocazioni. Sono infatti in pensiero perché in città ci sono molte lampade che potrebbero fare luce, potrebbero regalare allegria. Ma sono spente. Sono soprammobili inutili. La vocazione si può descrivere come il fuoco che accende il fuoco. La preghiera per le vocazioni che chiedo alle monache non ha come scopo di convincere Dio a mandare qualcuno in seminario o in convento. Piuttosto invoco lo Spirito Santo perché ogni lampada si accenda. La vocazione è la chiamata che accende tutti, perché ciascuno sia luce nella luce, viva nella gioia partecipando alla gioia di Dio”.

Questo il programma della visita: alle 8 l’arcivescovo visiterà il monastero delle Clarisse (piazza Piccoli Martiri 3), alle 14.30 il monastero San Benedetto (via Bellotti 10), alle 15.15 il monastero delle Agostiniane (via Ponzio 46) e alle 16.15 il monastero delle Carmelitane Scalze (via Marcantonio Colonna 30). Nella diocesi di Milano sono presenti 15 monasteri femminili di clausura.

“A due a due” è invece il titolo dell’incontro di riflessione e preghiera promosso dai Servizi diocesani per la Pastorale giovanile e la Pastorale scolastica pensato per 18/19enni. I giovani e i loro educatori potranno porsi in ascolto di Franco Nembrini, insegnante, pedagogista e saggista, e poi in dialogo con l’arcivescovo Delpini, riflettendo in particolare sullo speciale rapporto tra Dante e Virgilio. L’incontro si svolgerà nella basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano (corso di Porta Ticinese 35). A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, potranno partecipare in presenza soltanto alcuni gruppi della città di Milano. Tutti gli interessati potranno seguire l’evento in diretta sul canale YouTube Pastorale giovanile Fom Milano, dalle 19.15.