Giovani missionari: da oggi “Next Generation”. Testimonianze di Ernesto Olivero e di ragazzi, famiglie e religiosi

(Foto Archivio Fondazione Missio)

L’evento “Next Generation” promosso da Missio Giovani sarà trasmesso su Cisco Webex e in diretta Facebook e vedrà una prima sessione nel tardo pomeriggio di oggi, dalle 18.00 alle 20.00, in cui saranno ospiti: Valentina Presta e Giacomo Ricci, giovani dei Centri missionari diocesani di Parma e Modena, partiti rispettivamente per la Tanzania e il Ciad durante il loro percorso di studi; Giulia Ceccarelli e Fabio Cento, famiglia missionaria che, dopo aver vissuto per due anni in Mozambico, coordina la Casa delle donne a Piombino; padre Corrado De Robertis, missionario comboniano, 20 anni di missione in Cina.

A chiudere il cerchio sarà Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, che nel 1964, da giovane missionario, cominciò a edificare il suo desiderio di eliminare la fame e costruire la pace nel mondo, sogno che oggi raggiunge migliaia di giovani tra Torino, San Paolo del Brasile e Madaba in Giordania. Nella giornata del 25 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, lo sguardo sarà puntato sul VI Convegno missionario giovanile (Comigi), “quello che ci si augura possa essere il primo grande evento missionario post-pandemia”, afferma Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani.

La Fondazione Missio “si pone l’obiettivo di celebrare, in quella occasione, i 50 anni dalla nascita del Movimento giovanile missionario e rilanciare con forza le proposte, i cammini di animazione e la formazione missionaria per tutti i giovani in Italia”. Verranno pertanto annunciati, in questa circostanza la data, la location e i gruppi di lavoro dei quali, tutti i giovani, potranno far parte: “un’enorme ‘scatola vuota’ da riempire con le idee e l’entusiasmo di tutti”.