Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, 12 Regioni sopra soglia critica ricoveri e intensive. “Quadro impegnativo richiede cautela”

In Italia rimane alto il numero di Regioni/PPAA con un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (12 Regioni/PPAA contro le 14 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (35%), anche se il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.526 (13/04/2021) a 3.151 (20/04/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è sotto la soglia critica (36%) per la prima volta dopo varie settimane. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 26.952 (13/04/2021) a 23.255 (20/04/2021). È quanto emerge dal

report del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 12-18 aprile, secondo il quale 13 Regioni/PPAA non hanno riportato allerte di resilienza, mentre la Calabria ha riportato molteplici allerte.

Nonostante la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati “il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo”, avvertono gli esperti, e la “ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia”. Fondamentale pertanto “rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie”.